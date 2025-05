Il giardino di Pozzo Strada cambia look, in arrivo giochi inclusivi e nuova pavimentazione

Sta per tornare a nuova vita il giardino di via Ponzio 34, quartiere Pozzo Strada, interessato da un intervento di riqualificazione finanziato nell’ambito dei fondi europei Pnrr destinati alla rete delle biblioteche di prossimità, presenti nel raggio di 750 metri. E' questo l'oggetto del sopralluogo della Sesta commissione della Circoscrizione 3 in data 22 maggio 2025.

Cosa è stato fatto

I lavori, ormai in dirittura d’arrivo, includono il riempimento di un avvallamento in corrispondenza di una panchina, dove si trova una caditoia per la raccolta dell’acqua piovana. Ma la vera novità è l’installazione di una nuova area giochi inclusiva, pensata per i più piccoli.

In arrivo uno scivolo, un’altalena e un dondolo a molla, tutti realizzati con materiali resistenti e garantiti per dieci anni (ma non in caso di atto vandalico). L’intervento prevede anche il rifacimento del pavé (con la pavimentazione anti-trauma) e l’installazione di un cestino anti-corvo, per limitare la dispersione dei rifiuti. Il giardino sarà inoltre dotato di una staccionata prolungata sul lato attualmente aperto, per una maggiore sicurezza. Nuovi cartelli informativi completeranno l’intervento.

Ultimi 20 giorni

Il cantiere dovrebbe chiudersi entro una ventina di giorni, condizioni meteo permettendo. Il costo complessivo per il rifacimento dei giochi e della nuova pavimentazione si aggira attorno ai 20mila euro. "Una piccola ma significativa opera di rigenerazione urbana che restituisce uno spazio sicuro, accogliente e inclusivo" così la coordinatrice all'Ambiente, Katia Ballone.

Spazio anche per le richieste dei consiglieri di opposizione. Anna Vadalà (Lega) si è soffermata sul futuro dei murales "per capire quale sia l'origine e che spazio avranno in futuro per l'area verde" mentre il consigliere di Fdi, Stefano bolognesi, ha chiesto "commissioni in quei giardini che non vedono manutenzione da tanto tempo. Come lo spazio adiacente la scuola Rosa Agazzi di via Chambery".