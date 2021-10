Si può guadagnare con le criptovalute? La risposta è: assolutamente sì!

Guadagnare con le criptovalute è possibile se si conoscono i giusti canali da utilizzare e le modalità per comprare e vendere. Può sembrare complesso, ma per qualcuno davvero interessato, sarà un gioco da ragazzi far gonfiare un pò il portafoglio.

Ma cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute sono sono la prima tipologia di moneta nella storia a essere completamente svincolata da una banca o dagli istituti finanziari di Stato, e quindi in tutto e per tutto un’alternativa alle valute tradizionali. La criptovaluta più famosa si chiama Bitcoin e sicuramente ne avrete sentito parlare anche voi, visto che ormai si tratta di un vero e proprio fenomeno mondiale.

In teoria è possibile generare nuovi Bitcoin facendo eseguire alla CPU o alla GPU del computer un’attività che, in gergo tecnico, viene definita mining e che man mano che passa il tempo aumenta sempre più di complessità, ma non è proprio una cosa alla portata di tutti, quindi gli utenti mondiali hanno cercato anche nuove e diverse soluzioni.

Una criptovaluta ha, oltretutto, un limite massimo di pezzi ‘minabili’. Il Bitcoin ad esempio può arrivare massimo a 21 milioni di pezzi.

Le criptomonete costituiscono non solo una moneta di scambio ma al tempo stesso rappresentano un vero metodo di pagamento online costruito sulla base di un meccanismo senza dubbio rivoluzionario.

Le modalità per guadagnare con le criptovalute:

Holding: La strategia dell’holding, detta anche tra gli addetti ai lavori HODL, consiste nell’acquistare criptovalute, detenerle per un periodo di tempo ed infine rivenderle ad un prezzo superiore all’acquisto.

Trading: con il termine trading ci si riferisce a una serie di operazioni speculative molto brevi. Stiamo parlando di un comportamento opposto a quello visto nel punto precedente, infatti, con il trading si cerca di trarre il massimo profitto nel minor tempo possibile, possedendo le criptovalute quanto tempo basta per guadagnare. Si va a comprare e vendere anche all’interno della stessa giornata o dello stesso mese tante volte un singolo coin per trarre profitti più bassi (1-3%) ma ripetuti. Semplice e veloce, anzi velocissimo.

Mining: Come già visto, il termine mining significa estrarre. Questa tecnica consiste nell’estrazione di monete virtuali attraverso un lungo e laborioso lavoro che sfrutta la capacità di calcolo dei computer. Consiste infatti nel comprare macchine che risolvano complessi calcoli per estrarre dalla rete delle ricompense: i coin. Alcuni coin infatti vengono rilasciati dalla rete ogni qual volta si risolvono particolari calcoli complessi.

Guadagnare con le criptovalute

A questo punto ti starai domandando come poter guadagnare con le criptovalute. Allora, partiamo dal fatto che, per essere seguita “manualmente” questo tipo di attività richiederebbe ore e ore del tuo tempo e tutti sappiamo che il tempo in una giornata di 24 ore non è mai abbastanza, quindi come fare?

Crypto Engine può aiutarti in questo. Cos’è? Crypto Engine è un motore crittografico alimentato da algoritmi basati su AI molto potenti. Questi algoritmi analizzeranno grandi set di dati al tuo posto ed a velocità rivoluzionarie e generano segnali di trading estremamente accurati, aiutandoti ad investire al meglio.

In conclusione

Il consiglio che ci sentiamo di dare è comunque di prestare attenzione, perché il mercato delle criptovalute è volatile e a volte instabile, ma se trattato ed affrontato nel giusto modo può dare grandi soddisfazioni e far gonfiare il vostro portafoglio senza grandi sforzi, ma semplicemente servendovi dei giusti metodi di ricerca e vendita. Pensate soltanto che, appena 10 anni fa un bitcoin valeva 4€, mentre oggi fluttua stabilmente intorno ai 30.000€. Una volta fatti due conti, risulta scontato che... tentar (con attenzione) non nuoce!