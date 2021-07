Arte e tecnologia: il futuro delle città alle OGR con STARTS Urban Fest

Nuove idee per un futuro urbano più sostenibile, democratico e inclusivo attraverso le sinergie fra scienza, tecnologia e arte: questo il focus dello STARTS Urban Fest, l’evento digitale del 29 e 30 giugno organizzato in OGR Torino. Durante la due-giorni del Festival, protagonisti di mondi diversi – urbanistica, design, policy making, innovazione sociale, arte, scienza – discuteranno come le collaborazioni interdisciplinari possano innescare processi di sviluppo economico e tecnologico sostenibile e favorire nuove scoperte nell’ambito della ricerca scientifica.