Arte e tecnologia, il futuro delle città con lo Starts Urban Fest alle OGR

Nuove idee per un futuro urbano più sostenibile, democratico e inclusivo attraverso le sinergie fra scienza, tecnologia e arte: questo il focus dello STARTS Urban Fest, l’evento digitale del 29 e 30 giugno organizzato in OGR Torino. Durante la due-giorni del Festival, protagonisti di mondi diversi – urbanistica, design, policy making, innovazione sociale, arte, scienza – discuteranno come le collaborazioni interdisciplinari possano innescare processi di sviluppo economico e tecnologico sostenibile e favorire nuove scoperte nell’ambito della ricerca scientifica.

Lo STARTS Urban Fest è ideato da Nesta Italia e organizzato con Fondazione CRT e OGR Torino, nell’ambito del progetto della Commissione europea STARTS (acronimo di Science, Technology and Arts), per promuovere le collaborazioni tra artisti, scienziati, ingegneri e ricercatori, e sviluppare tecnologie più creative, inclusive e sostenibili.

Nesta Italia ha guidato il progetto STARTS sul territorio a partire da settembre 2020 insieme a soggetti locali, mettendo in campo call, eventi e webinar. La due-giorni in OGR Torino chiude la prima fase del progetto, volto a far crescere un hub sul territorio capace di portare avanti STARTS con iniziative ad hoc e la creazione di un network regionale.

L’evento è curato da Francesca Bria (STARTS Ambassador ed esperta dell’High Level Roundtable sulla New European Bauhaus della Commissione europea), Linda Di Pietro (Chief Cultural Officer, BASE Milano) e Simona Bielli (Head of Programmes, Nesta Italia).

Oltre agli organizzatori, il Festival conta fra i propri partner imprese e istituzioni come Lavazza, Deltatre, Eataly, Dunter, BASE Milano e il Politecnico di Torino ed è patrocinato dalla Città.

La due-giorni vedrà alternarsi, dalle 9.45 alle 18.30, conversazioni, dibattiti e performance su temi come il Green Deal, il rapporto tra comunità e arte, il ruolo delle città nella società post pandemica, l’intelligenza collettiva al servizio della scienza.

Il 30 giugno Massimo Lapucci (Segretario Generale di Fondazione CRT e Amministratore Delegato di OGR Torino), con Francesca Bria e Ralph Dum (Senior Expert, Commissione Europea), premierà gli artisti e i creativi vincitori del premio STARTS for Social Good, lanciato a febbraio e dedicato a progetti basati sul mix di tecniche e discipline diverse.

Durante lo STARTS Urban Fest interverranno speaker nazionali e internazionali, tra cui: Massimo Lapucci (Segretario Generale, Fondazione CRT e Amministratore Delegato, OGR Torino), Ralph Dum (Senior Expert, Commissione Europea), Cristina Tajani (Assessora alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano), Alessandra Bianco (Direttore Corporate Communication, Gruppo Lavazza), Pietro Marino (Group Head of Innovation, Deltatre), Giorgio Marsiaj (Presidente, Consulta Torino), Geoff Mulgan (Professore, University College di Londra e ex CEO Nesta), Mario Calderini (Professore, Politecnico di Milano), Elly Schlein (Vice Presidente, Regione Emilia Romagna), Carlo Ratti (Direttore, MIT Senseable City Lab), Kate Crawford (Senior Principal Researcher, Microsoft Research e Research Professor, USC Annenberg) e molti altri.

Nesta Italia

Nesta Italia è un’organizzazione no-profit indipendente, fondata nel 2017 a Torino, con l’obiettivo di introdurre un nuovo approccio all’innovazione sociale in Italia, già sviluppato e testato a livello internazionale. Il nostro lavoro si focalizza sull’intersezione tra settori diversi - Educazione, Inclusione sociale, Tecnologia, Arte e Cultura - perché è lì che si possono creare nuove opportunità di innovazione, attraverso la circolazione di idee, risorse e approcci differenti alla risoluzione dei problemi.

Fondazione CRT

Ente filantropico nato nel 1991, è la terza Fondazione di origine bancaria in Italia per entità del patrimonio (oltre 2,27 miliardi di euro nel 2020). In trent’anni la Fondazione CRT ha messo a disposizione del territorio più di 2 miliardi di euro, sostenendo oltre 40.000 progetti per l’arte, la ricerca, la formazione, il welfare, l’ambiente, l’innovazione, in tutti i 1.284 Comuni piemontesi e valdostani. Inoltre, con un investimento superiore ai 100 milioni di euro, la Fondazione CRT ha interamente riqualificato le OGR Torino. In aggiunta alle erogazioni, la Fondazione promuove modalità di intervento ispirate alla logica della venture philanthropy e dell’impact investing; è attiva nelle principali reti internazionali della filantropia e collabora con organizzazioni internazionali di rilevanza globale, tra cui le Nazioni Unite e il Rockefeller Philanthropy Advisors.

OGR Torino