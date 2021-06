Comunali, Mattei chiude le liste di Futura: "Ora un programma condiviso" [VIDEO]

Democrazia diretta: è questo il mantra che ha caratterizzato finora la campagna elettorale di Ugo Mattei, candidato sindaco di Torino per Futura. Ieri pomeriggio alle 18.30, a Porta Palazzo, la lista civica ha portato a termine il lungo "processo di democrazia partecipata dal basso" che era iniziato lo scorso 6 giugno e che si è concluso con un Super Caucus che ha definito le candidature ufficiali per le liste che verranno presentate in Consiglio comunale e nelle Circoscrizioni.

"Dopo aver portato a inizio mese oltre 700 persone in piazza, e ieri altre 300, anche questa volta siamo riusciti a votare numerosi candidati, sia per il Consiglio comunale che per le liste delle Circoscrizioni, che per noi che vogliamo una città policentrica hanno un ruolo fondamentale", spiega Mattei. "L’unica lista civica bene comune si costruisce con la pratica della democrazia diretta, volta all’inclusione di tutti i cittadini che hanno il coraggio di mettersi in gioco e di iniziare questo percorso di formazione".

Terminate le liste, Futura procederà con il lavoro collettivo per la costruzione del programma.