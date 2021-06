Sclerosi Multipla, l'associazione 160CM dona un macchinario alle Molinette

Un’opportunità di cura per le persone con spasticità: 160CM, Associazione di Promozione Sociale, dona alla Città della Salute di Torino - ospedale Molinette il macchinario a onde d’urto radiali acquisito grazie alla raccolta fondi da offerte di privati, erogazioni liberali da associazioni, tra le quali Rotary Club Torino 150, e contributi da aziende private, tra le quali Storz Medical, azienda produttrice dell’apparecchiatura. Cerimonia di consegna sabato 3 luglio ore 11.30 a Villa Simeom (Andezeno – TO), alla presenza di Daniela Ruffino, Parlamentare della Repubblica Italiana, Giovanni La Valle, Direttore Generale Città della Salute di Torino, e Fabio Guglierminotti, in arte Fabio Wolf, ex atleta, colpito da sclerosi multipla, fondatore, animatore e presidente di 160CM.

In un momento di riapertura delle agende per i trattamenti ambulatoriali fermati dal lockdown, il macchinario entra in un Centro di eccellenza universitario. Qui sarà avviato il progetto scientifico "Valutazione dell’efficacia delle Onde d’urto radiali nella riduzione della spasticità focale in pazienti affetti da patologia neurologica centrale”, guidato dalla dottoressa Paola Cavalla, Responsabile S.S. Centro Sclerosi Multipla ospedale Molinette, e dal professor Giuseppe Massazza Direttore del Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione Città della Salute di Torino.

Fabio Wolf, testimone dell’efficacia del trattamento, ha voluto trasformare la malattia in opportunità creando le condizioni perché altri pazienti possano avere accesso a questa terapia e rimanere autonomi più a lungo, a vantaggio della loro qualità della vita fisica e psicologica e con un conseguente beneficio anche in termini di costi sociali. La donazione è il primo passo del percorso avviato dall’Associazione che Wolf ha creato nel 2020 per sostenere un nuovo punto di vista sulla sclerosi multipla: un cambio culturale, un approccio alla cura improntato all’abilità, piuttosto che alla disabilità, orientato alla promozione di azioni nei centri sportivi, perché lo sport aiuta in molti casi a rallentare il decorso della patologia.