Anche Città metropolitana di Torino verso il plasticfree

I dipendenti dii Città metropolita di Torino diventano testimonial del #plasticfree. Da oggi tutti sono dotati di borracce in copoliestere - materiale esente da bisfenolo, riciclabile al 100% e privo di componenti dannosi - adatte per la ricarica di acqua ai distributori installati nell’Ente, ma non solo.

Il contratto di concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici installati nelle sedi prevedeva da parte del concessionario questa fornitura.

"Un piccolo passo in un processo più ampio di visione dell'Ente e del territorio, verso una maggiore consapevolezza di sviluppo sostenibile" come ha ricordato la consigliera metropolitana delegata all’ambiente Barbara Azzarà che ha distribuito alcune borracce.