Collocata la nuova cartellonistica “Carmagnola. Città di agricoltura, commercio e mercati"

Nell'ambito della riqualificazione della cartellonistica cittadina e della promozione delle attività locali, l'Assessorato all'Agricoltura del Comune di Carmagnola ha provveduto a realizzare e posizionare nuova cartellonistica lungo le principali vie di ingresso alla città.

La nuova cartellonistica stradale promuove "Carmagnola. Città di agricoltura, commercio e mercati", ambiti che indubbiamente individuano le tre attività economiche che connotano la nostra città.

Dichiara l'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Carmagnola, Gian Luigi Surra: "All'ingresso della città era presente cartellonistica ormai degradata, abbiamo perciò ritenuto opportuno, di pari passo con la riqualificazione degli assi commerciali cittadini, dare anche una nuova veste alla cartellonistica promozionale, evidenziando le attività che da sempre, oltre a fornire un servizio ai cittadini, sono una attrazione per gli abitanti dei paesi limitrofi".

Conclude l'Assessore "Con gli investimenti realizzati per la riqualificazione di piazza Garavella, largo Vittorio Veneto, Borgo Vecchio, con lo spostamento del mercato del mercoledì e il completamento del centro servizi per l'agricoltura abbiamo promosso le attività del commercio fisso e ambulante nonché del settore agricolo che tanto sono importanti per l’economia del nostro territorio. Il ringraziamento, al termine di questo mandato, va agli uffici preposti per la collaborazione e il lavoro svolto nelle varie iniziative".