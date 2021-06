Torino premia i volontari che donano il oro tempo alle persone in difficoltà

Si è svolta a Palazzo civico, nella sala del Consiglio comunale, la cerimonia di premiazione per la XIX edizione di "In silenzio per gli altri" per l'anno 2020. Il premio è stato istituito dal Consiglio dei Seniores e la prima edizione è del 2001. I volontari premiati per il loro tempo donato a persone in difficoltà, sia adulti sia ragazzi, sono stati 12: Enrico Bottan (Gruppo anziani Michelin); Giorgio Chiapusso (Consulta persone in difficoltà); Giuliana Filipovich (Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte); Osvaldo Fonsatti (Diocesi di Torino); Ivo Fontanelle (Seniores Telecom-Alatel); Carla Fossanetti (Associazione Seniores d'Azienda); Wilma Gabutti (Associazione animazione interculturale); Antonio Greco (Gruppo anziani "Silvio Rivetti); Zina Menzato (Associazione volontari ospedalieri); Bruno Sartore (Teknotre); Walter Serra (Cida Regione Piemonte) e Milena Tagliabue (Associazione Seniores aziende Fiat).

Sono intervenuti alla cerimonia il presidente del Consiglio dei Seniores Edoardo Benedicenti, l'assessore ai Diritti e pari opportunità Marco Giusta e il vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta.