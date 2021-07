Street Fashion per i Giovedì sotto le Stelle di Carmagnola

Dopo la pausa dello scorso anno, nel rispetto delle misure necessarie al contenimento della pandemia, ha ripreso il via la storica kermesse “Giovedì sotto le Stelle” che tra il 17 giugno e il 5 agosto propone otto piacevoli giovedì sera a Carmagnola (TO) con negozi aperti, musica, sfilate di moda itineranti, spettacoli di magia e intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni e menù speciali, sempre nel rispetto delle NUOVE norme anti-Covid e sull’uso della Mascherina all’aperto .

“Vestiti che usciamo” è il claim di questa edizione che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in merito all’emergenza sanitaria, sta dando impulsi di allegria, colore e ritorno alla normalità alla città di Carmagnola e al suo commercio, con le strade della città che diventano “vie della moda”, “vie del gusto e del vino”, “vie della musica” e “vie della magia”.

La serata del 1° luglio è dedicata soprattutto alla moda con le “Fashion Stories” curate da Elia Tarantino, dalle ore 20:45 in Piazza Garavella e dalle ore 22 in Via Valobra all’altezza della Chiesa di San Rocco.

Un momento dinamico e creativo tra vetrine animate, shooting foto e sfilate in collaborazione con i negozi e i commercianti della città.

Molti negozi rimangono aperti e le attività di ristorazione e somministrazione propongono ricche proposte, dagli aperitivi ai piatti tradizionali e al Tagliere Piemonte, con elenco dei locali aderenti consultabile nella pagina www.facebook.com/giovedisottolestelle

I Giovedì sotto le Stelle continueranno sino al 5 agosto con numerose e divertenti proposte per tutti i gusti e tutte le età.