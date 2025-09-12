 / Eventi

Domenica Torino va di corsa con la HoliRun: ecco come cambia la viabilità

Percorso di 8.2 chilometri nella zona della Colletta

La prima edizione torinese della corsa non competitiva HoliRun sarà organizzata nel pomeriggio di domenica 14 settembre, con un percorso di 8,2 chilometri nella zona del parco Colletta.

Modifiche viabili

Per lo svolgimento della manifestazione, che sarà organizzata prevalentemente nelle aree verdi lungo i fiumi Po e Dora Riparia, si prevede la chiusura di tre ponti:

- Washington in ambo le direzioni, dalle 16.15 alle 18.30, e comunque sino a cessate esigenze;

- Sassi in ambo le direzioni, dalle 16.15 alle 18.30, e comunque sino a cessate esigenze;

- Regina Margherita chiuso da corso Casale a corso Tortona (carreggiata nord), dalle 16.15 alle 18 e comunque sino a cessate esigenze.

Trasporto pubblico

Si prevede la modifica dei percorsi di alcune linee di trasporto pubblico.

Per informazioni consultare il sito Internet di GTT, alla pagina:

https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/12210-manifestazione-podistica-holi-run-variazioni-linee-domenica-14-settembre

comunicato stampa

