Moncalieri, tutto pronto per la Festa di Borgata Santa Maria

A Moncalieri torna in questo weekend la Festa di Borgata Santa Maria con una giornata di inaugurazione ricca di attività per tutti.

Giochi, laboratori, musica e divertimento

Dalle 17 alle 19:30 di oggi, venerdì 12 settembre, giochi, laboratori creativi, attività sportive e animazione con Croce Rossa Moncalieri, Centro Corallo, Polisportiva Dravelli e l'ASD Moncalieri Rugby. Dalle 19:30 alle 21:30 la cena in compagnia con la Pro Loco di Moncalieri: Mmnù adulti 15€, menù bimbi 10€ – Prenotazione obbligatoria al 📞 011/ 6407428.

Infine, dalle 20 alle 21 lo spettacolo di danza a cura di JDS Scuola di Ballo Moncalieri, seguito fino alle 23:30 da musica, balli e dj-set per chiudere la serata in allegria.

Sabato e domenica si replica sempre con inizio alle 17 e sino alle 23:30 in piazza D’Alleo a cura dell’associazione Borgate Green, mentre domenica alle ore 10,30 nella piazza della borgata ci sarà la celebrazione della Santa Messa.

Montagna: "La mia ultima festa da sindaco"

"Una festa. Ma per me c’è molto di più. Santa Maria è il luogo dove sono nato, cresciuto, dove abito nella stessa casa ancora oggi. Il posto che porto dentro il cuore, ogni giorno", ha dichiarato il sindaco Paolo Montagna. "È da qui, dal cortile di cemento tra i palazzi in cui ho trascorso tutti i pomeriggi della mia infanzia, che ho cominciato a sognare una borgata e una Città migliore. E che avrei fatto la mia parte, in prima persona".

"Dopo 11 anni, questa sarà la mia ultima festa di borgata da Sindaco. E voglio trascorrerlo con tutti voi, che mi avete accompagnato in questo viaggio bellissimo", ha concluso (invitando tutti a partecipare) il primo cittadino di Moncalieri.