Salone Auto accende i motori, Salvini: "Chi vuole espellere le vetture dalla città fa un danno economico e sociale"

Da piazza Carlo Felice a piazza Castello, il leader della Lega ha visitato alcuni stand osservando i modelli in esposizione. E al taglio del nastro ha ribadito come " l'obiettivo della nostra azione è tutelare l'ambiente, ma anche tutti i posti di lavoro che si trovano nel settore dell'auto" .

E mentre la folla applaude il ricordo di Paolo Pininfarina, Salvini ribadisce come l'intenzione sia di "tutelare tutti gli utenti della strada: chi vuole espellere le auto dalle strade delle nostre città danneggia milioni di lavoratori. In Europa cercheremo di far tornare il buon senso sull'ideologia. Mettere fuori legge diesel e benzina è un suicidio industriale, economico e ambientale". "Spero di vedere tante edizioni del Salone, con sempre più auto italiane".