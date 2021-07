Lo Russo (Pd): "Torino deve diventare una città per giovani: PNNR grande opportunità"

Per il capogruppo comunale del Pd nella nostra città " c’è un tessuto produttivo straordinario, accompagnato da un sistema di alta formazione: entrambi devono essere messi nelle condizioni migliori per affrontare la ripartenza " .

E Lo Russo torna a ribadire come Torino debba "diventare una città universitaria". Un concetto sottolineato ieri con forza a Rainews, dove ha promesso come sindaco di non fare pagare l'Imu a chi affitta alloggi agli universitari a prezzi bassi.

Secondo una ricerca pubblicata oggi dal Sole24Ore il capoluogo è solo 86esimo, su 107, come città per i giovani. "Un dato che deve essere invertito, attraverso un’offerta migliore in servizi e proposte culturali. L’obiettivo è quello di trasformare gli investimenti in crescita occupazionale e occasioni per i giovani” conclude Lo Russo.