Lo Russo: "Da sindaco Imu a zero per chi affitta alloggi agli universitari a prezzi bassi"

Imu a zero per chi affitta alloggi agli universitari a prezzi bassi. E’ questa la proposta del candidato sindaco del centrosinistra di Torino Stefano Lo Russo, che questa mattina è intervenuto a “Studio 24” di Rainews. Per il capogruppo comunale del Pd, dopo la pandemia, Torino deve rilanciare la sua vocazione di “città universitaria”.

"Esenzione Imu per chi affitta a canone calmierato agli studenti"

“Nel mondo – ha spiegato – ci sono tante realtà che ospitano atenei: sono molte meno quelle che sono città universitarie vere e proprie, cioè che caratterizzano il proprio posizionamento attorno all’università”. L’esponente dem ha sottolineato come partendo da UniTo e dal Politecnico, dove lui è docente, “c’è una grande esigenza di rilanciare tema della residenzialità universitaria: se verrò eletto propongo l’esenzione Imu per tutti quelli che affitteranno a canone calmierato le loro case per gli studenti universitarie”.

"Università ed impresa buona chiave di sviluppo per Torino"

“Dobbiamo puntare -ha aggiunto - sui giovani: coniugare le università e l’impresa è una buona chiave di sviluppo della città, il tutto in quadro di interconnessioni con il resto del paese"

Lo Russo: "Puntiamo a vincere al primo turno"

E sul fronte elettorale Lo Russo punta, così il suo antagonista del centrodestra Paolo Damilano, a vincere “al primo turno”. “Io credo – ha spiegato – che avremo la grande responsabilità di convincere gli astenuti e gli indecisi, che sono oltre il 37% dell’elettorato: credo che questo debba essere il nostro principale obiettivo come centrosinistra”.

"Nostra proposta si rivolge ai moderati e ai delusi del M5S"

"La proposta che metteremo in campo si rivolge a tutti gli elettori, dai moderati che non vogliono finire nelle grinfie di Meloni e Salvini, ai 5 stelle: soprattutto a quelli che sono rimasti delusi da questa amministrazione" ha concluso l'esponente dem.