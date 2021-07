Sfratti per morosità, Ape Confedilizia Torino: "Contrari a qualsiasi forma di blocco"

Da domani riprende la possibilità di eseguire gli sfratti per morosità, seppur limitatamente a quelli convalidati prima del marzo 2020 cioè antecedenti al periodo pandemico.

Sarà un minimo di sollievo per i proprietari, che in questi lunghi mesi hanno dovuto sopperire alle carenze e sostituirsi allo Stato. Purtroppo, il blocco delle esecuzioni degli sfratti permane ancora fino al 31 dicembre per le morosità maturate successivamente al 28 febbraio 2020.

Molti proprietari di casa, pertanto, rimangono ancora in attesa, in quanto il Decreto Sostegni prevede che per i provvedimenti adottati tra il 28 febbraio e 30 settembre 2020, il blocco continuerà fino al 30 settembre 2021. Per quelli adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco permarrà fino al 31 dicembre 2021

“Ribadiamo – sostiene Pier Luigi Amerio, presidente Ape Confedilizia Torino – la nostra ferma contrarietà a qualsiasi forma di blocco, manifestando l’assoluta adesione alla decisione di molti magistrati di rinviare il problema della proroga degli sfratti per morosità alla Corte Costituzionale perché si pronunci sul rispetto della Carta Costituzionale, di tali provvedimenti.

Ape Confedilizia Torino per andare incontro, almeno parzialmente alle esigenze di quei proprietari, che devono subire la morosità incolpevole dai propri inquilini, ha siglato un protocollo d’intesa con il Comune di Torino, il Tribunale di Torino, l’Ordine degli avvocati e le associazioni sindacali di categoria.

Uno strumento messo in campo per poter dare una risposta rapida alle necessità dei proprietari di casa, unica categoria che non ha potuto beneficiare di alcun provvedimento a proprio favore che riconoscesse lo stato di difficoltà e di emergenza provocato dalla pandemia anche nei rapporti di locazione. Con tale strumento, i proprietari potranno ottenere un parziale ristoro alle difficoltà, che hanno incontrato dal marzo 2020 ad oggi.”

Per maggiori informazioni sulle possibilità di avvalersi di detto protocollo chiunque potrà fare riferimento dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 al seguente numero telefonico 346/0809096.