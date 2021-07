Bianca Guidetti Serra ricordata oggi nella "sua" via San Dalmazzo

Questa mattina, la limpidezza e coerenza del percorso umano, politico e intellettuale di Bianca Guidetti Serra (1919-2014), è stata rimarcata nel corso dei vari interventi che hanno preceduto l’inaugurazione di una targa commemorativa al civico 24 di via San Dalmazzo, sua dimora e studio professionale. Antifascista e partigiana con Giustizia e Libertà, avvocata in un periodo nel quale, almeno di fatto, la professione sembrava ancora relegare le donne ai propri margini. Un’avvocata impegnata nella tutela dei deboli, che anche come consigliera comunale e parlamentare (di volta in volta con il PCI, il PDS o Democrazia Proletaria) si era dedicata a tante cause generose in difesa dei lavoratori e lavoratrici, così come della salute e dell’ambiente (sua la prima firma sulla legge per vietare l’uso dell’amianto).