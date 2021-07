"In villeggiatura a Palazzo": la rassegna musicale della Fondazione Tancredi-Barolo

Dai canti delle mondine alle ragazze ye-ye degli anni ‘60, passando attraverso le signorine grandi firme e la dolce vita, si ripercorre il secolo scorso attraverso aneddoti, testimonianze e tante canzoni famose che ritraggono il ruolo della donna nella società moderna.

a cura dell’Associazione Concertante-Progetto Arte&Musica Ingresso libero

SPAGNA, CARMEN E DINTORNI

Giovedì 8 luglio, ore 21

musiche di Rossini, Bizet, de Falla, Obradors

Elisa Barbero (mezzosoprano) e Giuseppina Scravaglieri (pianoforte)

Un eclettico percorso nel repertorio nelle atmosfere spagnole, spaziando dalla Canzonetta spagnola e dal Bolero di Gioachino Rossini a quattro dei brani più famosi della Carmen di Georges Bizet, per finire con una serie di conturbanti pagine di Manuel de Falla e di Fernando Obradors.

a cura dell’Associazione Corale “Stefano Tempia”

Ingresso € 5

LOS DEL SUR

Lunedì 12 luglio, ore 21

Galo Cadena (voce), Corrado Cordova (chitarra), Angelo Palma (chitarra, fiati e strumenti da pizzico), Massimo Rosada (percussioni e fiati), Erika Lizeth Gonzàles Sasnalema e Rita Elena Montenegro Granda (ballerine).

Canti e danze tradizionali del nord dell’Ecuador, con un ricco repertorio di stili diversi quali il Sanjuanito, Albazo, Capishca, Cachullapi, Passillo, Yaravi! , Albazo, suonati con strumenti tipici e accompagnati da danze in costumi tradizionali.

a cura dell’Associazione I Musici di Santa Pelagia e Academia Montis Regalis

Ingresso € 5

BANI ADAM

Mercoledì 14 luglio, dalle 16 alle 20

performance dell’artista Bahar Hz

L’elemento cardine della performance è la casa intesa sia come spazio- ambiente fisico- materiale, sia come simbolo di ambiente sociale, culturale, antropologico e razionale. Le riflessioni dell’artista partono dalla somma delle emozioni e delle complesse caratteristiche sensoriali provate nell’ultimo anno stravolto dalla pandemia.

a cura di Elena Radovix in collaborazione con l’Associazione Forme in bilico APS Ingresso libero

ALLA CORTE DEL CONTE ALESSANDRO III SANVITALE

Giovedì 15 luglio, ore 21

musiche di Vitali, Bononcini, Bassani e Taglietti

Maurizio Cadossi (violino barocco), Aki Takahashi (violino), Leonardo Preitano (violoncello), Luca Pollastri (clavicembalo)

Alessandro III Sanvitale, conte di Fontanellato, vissuto dal 1645 e il 1727, proficuo mecenate delle arti, tra lo straordinario virtuoso di violino Giovanni Battista Vitali, il grande violoncellista Giovanni Maria Bononcini e suo figlio Giovanni, uno dei principali rivali di Händel sulla scena operistica di Londra, e Luigi Taglietti.

a cura dell’Associazione Corale “Stefano Tempia” Ingresso € 5