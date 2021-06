Da domani due nuove linee di trasporto pubblico per Settimo e San Mauro

Da domani, giovedì 1° di luglio, i cittadini di San Mauro e Settimo potranno contare su due nuove linee di trasporto pubblico che agevoleranno gli spostamenti tra i due Comuni della cintura e verso Torino.

La linea SM1 offrirà un collegamento diretto tra San Mauro a Settimo e la possibilità di raggiungere la stazione ferroviaria di Settimo, l’ospedale, le scuole e il centro commerciale “Settimo Cielo”. La linea SM2, interna al Comune di San Mauro, garantirà ai cittadini sanmauresi un collegamento più agevole al centro di Torino, grazie all’interscambio con le linee di forza del trasporto pubblico che portano dalla prima cintura nord al centro città.

Nella mattinata di domani 1° luglio sono previste le cerimonie inaugurali delle due linee: per la SM1 alle ore 8.20 presso il capolinea “Paganini” di Settimo e alle 8.50 in piazza Mochino a San Mauro e per la SM2 a San Mauro alle 9:30 in Via Aosta (centro commerciale). Saranno presenti il Sindaco del Comune di San Mauro, Marco Bongiovanni, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Settimo, Alessandro Raso, la Presidente dell’Agenzia Mobilità Piemontese Licia Nigrogno e una delegazione di Gtt.