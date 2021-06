Prosegue la manutenzione degli impianti di illuminazione sul raccordo autostradale "Torino-Caselle"

Avanzano gli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione lungo le rampe di svincolo sul Raccordo Autostradale 10 “Torino-Caselle”.

Completati la scorsa settimana i ripristini nelle aree dello svincolo 4 – Caselle/Leini, domani giovedì 1 luglio e venerdì 2 luglio saranno chiuse al transito le rampe di ingresso e uscita dal raccordo lungo entrambe le carreggiate in corrispondenza dello svincolo 3 – SS460. Le attività in programma consistono in particolare nella sostituzione dei punti luce e nella pulizia delle plafoniere.

L’attivazione dei cantieri è prevista in successione con la chiusura di una rampa di svincolo per volta. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla rete locale alternativa.