Alla Scuola Holden conclusa la sesta edizione di Innovation 4 Change

Questa mattina l’auditorium di Scuola Holden ha ospitato il demo day degli 8 progetti sviluppati dai 64 talenti che hanno partecipato alla sesta edizione del principale programma di impact innovation in Italia.

I gruppi formati erano composti da un’entusiasmante combinazione di partecipanti al programma MBA del Collège des Ingénieurs Italia, di dottorandi del Politecnico di Torino e di storyteller della Scuola Holden, supportati dal dipartimento di innovazione sperimentale del CERN: IdeaSquare. Questa combinazione ha permesso di dare vita a idee dirompenti, rendendole profittevoli e semplici da comunicare, e provando che diversità, collaborazione e un approccio sistematico sono le chiavi per il raggiungimento di un mondo più sostenibile per tutti.



Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il team di Farmelody, progetto sviluppato a partire dalla challenge di DSM. Ora il gruppo avrà la possibilità di presentare il proprio progetto a Elon Musk, durante la sua visita in Italia in occasione dell’Italian Tech Week.



La giuria che ha scelto il team vincitore della competizione di quest’anno è stata formata da: John Elkann, Presidente di Exor, Stellantis e Fondazione Agnelli, Fabiola Gianotti, Direttore Generale del CERN, Oscar Farinetti, membro del cda di Scuola Holden e fondatore di Eataly e Green Pea, e Roberto Cingolani, il Ministro per la Transizione Ecologica.



I4C è un programma di 5 mesi legato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Ogni squadra ha l’obiettivo di creare una nuova soluzione di business caratterizzata da una visione di lungo termine, per un futuro migliore, in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite per il 2030. Il programma è inoltre supportato da Fondazione Enel, Fondazione Agnelli, Scuola Holden e, per la prima volta, vede Arduino come partner di prototipizzazione.



L’approccio multidisciplinare riguarda anche la collaborazione con diversi stakeholder come punto cruciale del programma. Ogni challenge ha alla base un problema reale ed è fortemente supportata da un’istituzione partner che aiuta i partecipanti talentuosi a promuoverne l’impatto.