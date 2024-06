Giornata di gioco e sfide tra associazioni di volontariato in piazza Polonia e dento il Regina Margherita

Giornata di gioco e sfide tra associazioni di volontariato all'ospedale Regina Margherita. Questa mattina, sabato 1 °giugno, in Piazza Polonia si è svolta "Play" in una nuova formula: "Giochi senza frontiere", con 10 squadre che hanno schierato partecipanti di tutte le età in giochi di piazza e pazienti che hanno potuto giocare dalla loro camera di degenza.

Le squadre sono state capitanate dalle Associazioni di Volontariato del Regina Margherita, quelle che prestano assistenza e offrono attività di intrattenimento in ospedale. Due i giochi nei reparti: tiro al biberon e memory tattile. Giudici speciali: i supereroi e le principesse di tre associazioni, Le Principesse in Corsia, la Nida e l'associazione SEA - Supereroi Acrobatici, protagonisti di uno dei momenti più attesi del Raduno dei Babbi Natale.

Tra i giochi in piazza: la pesca al lago, il gioco muto, il puzzle, la gara del rumore, la corsa a 3 gambe ed altri giochi di piazza.