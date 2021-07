Nole, AstraZeneca al posto di Pfizer: in 17 sotto osservazione

Sabato scorso al centro vaccinale anti Covid di Nole Canavese, per un errore nella fase di inoculazione, sono state somministrate le prime dosi di AstraZeneca a 19 utenti al posto del Pfizer. Di questi, 17 sono risultati under 60.

"L'evento - spiegano dall'Asl To4 - è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza che prevede anche un monitoragio ematochimico".

Al momento l'azienda sanitaria fa sapere che non si sono registrati "sintomi diversi da quelli comunemente correlati alla vaccinazione anti Covid", e la sorveglianza non ha rilevato situazioni a rischio. L'Asl ha ulteriormente rafforzato le procedure di controllo già operative ed è in corso un'approfondita analisi interna.