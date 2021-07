Da oggi alle Serre di Grugliasco acrobati e saltimbanchi con il Festival Internazionale sul Filo del Circo

Dal 2 al 10 luglio torna, presso il Parco culturale Le Serre di Grugliasco, l’appuntamento con il Festival Internazionale di Fondazione Cirko Vertigo, la principale manifestazione nazionale di Circo Contemporaneo per storicità e qualità degli spettacoli proposti, giunto quest’anno alla sua ventesima edizione. Undici le compagnie internazionali ospiti del festival. Tema di questa edizione: la creatività al femminile, in tutte le sue declinazioni. I biglietti per assistere agli spettacoli sono acquistabili su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/grugliasco , presso gli uffici di Fondazione Cirko Vertigo all’interno del parco culturale Le Serre o, durante i giorni del festival, dopo le 18 presso il teatro Le Serre.