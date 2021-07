Sanità, Avetta (Pd): "In Maria Adelaide un'opportunità da non sprecare"

“Gli oltre 270 milioni di euro del Pnrr destinati al Piemonte, consentiranno di realizzare, tra l’altro, ben 93 Case di Comunità e 27 Ospedali di Comunità. Si tratta di un’irripetibile opportunità per ridisegnare e potenziare la nostra medicina territoriale. Dal momento che si ipotizza l’utilizzo di strutture già esistenti e in molti casi non più utilizzate, ma adattabili con interventi di edilizia, ritengo sia urgente ragionare sul destino dell’ex presidio ospedaliero del Maria Adelaide di Torino, chiuso da 5 anni. Alla luce delle ultime dichiarazioni dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi, per il quale nulla è ancora deciso e occorrerà valutare il destino dell’edificio alla luce proprio del Pnrr, ho presentato un’Interrogazione, affinché la Giunta chiarisca in Aula quali sono i progetti previsti per questo importante presidio, anche alla luce delle richieste e proposte avanzate dai cittadini del quartiere Aurora, della Circoscrizione VII, dell’Ordine dei medici e dal sindacato Anaao Assomed”. Lo afferma il Consigliere regionale Alberto Avetta (Pd).

“La petizione firmata da migliaia e migliaia di cittadini non può essere sottovalutata, e occorre considerare con attenzione i bisogni di salute dei cittadini di quella zona. La proposta di una riconversione dell’ex Maria Adelaide in Casa di comunità con medici di famiglia, medici specialisti, assistenti sociali e mediatori culturali, è sensata e realistica. Peraltro, stiamo parlando una struttura dismessa di recente, ancora in buone condizioni, e sarebbe preferibile recuperarla a fini sanitari, contribuendo così a potenziare i servizi di sanità nell’area Nord di Torino”, ha concluso il consigliere del Pd.