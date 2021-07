Accusa un malore mentre nuota: 77enne torinese deceduto a Finale Ligure

Triste episodio sulle spiagge di Finale Ligure (SV) intorno alle 12.30 di questo sabato 3 luglio. Un uomo che si trovava in acqua per nuotare ha accusato un malore ed è deceduto.

A lanciare l'allarme la moglie della vittima, un 77enne torinese, che dopo mezz'ora circa del tuffo, non avendo più sue notizie, si è mobilitata. L'uomo è stato così rintracciato nello specchio acqueo davanti ai bagni Gabbiano, nei pressi del Castelletto, e portato a riva.

A effettuare i primi tentativi di rianimazione cardiopolmonare ci hanno pensato un medico e un infermiere presenti nel lido, nell'attesa che giungessero sul posto i militi della Croce Bianca di Finalmarina con l'automedica Sierra 4.

A nulla sono serviti purtroppo i tentativi dei soccorritori e dopo circa 30 minuti di tentativi per l'uomo è apparso evidente come non ci fosse più nulla da fare.