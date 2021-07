Il tè verde, tante proprietà che non tutti conoscono!

Da qualche anno, il tè verde sembra essere diventato un vero e proprio elisir di bellezza e lunga vita! Il suo alto contenuto di antiossidanti, lo rende perfetto per combattere i radicali liberi, che con la loro azione favoriscono il costante invecchiamento delle cellule.

Il tè verde si ricava dalla Camelia sinensis appartenente alla famiglia delle Theaceae, le cui foglie giovani e fresche vengono trattate in modo da inibire i processi di fermentazione.

Originariamente veniva coltivato nella parte continentale del Sud e Sudest Asiatico, ma oggi è presente in tutto il mondo, soprattutto nelle zone a clima tropicale e subtropicale.

Conosciuto già nell’antichità dalla Medicina Tradizionale Cinese, gli veniva attribuito il potere di guarire il mal di testa, eliminare le tossine e difendere dall’invecchiamento.

La leggenda narra che l'imperatore cinese Shen Nung fu il primo bevitore di tè già intorno al 2700 a.C., quando, mettendo le foglie della pianta dentro una brocca di acqua bollente, inventò questa bevanda.

Bere il tè verde mantiene giovani!

Le catechine, che nel tè verde rappresentano circa il 20-40% del peso secco, sono un gruppo di sostanze antiossidanti appartenenti alla categoria dei flavonoidi, i quali hanno un effetto positivo sulle funzioni cardiache e circolatorie, riducono le placche di colesterolo e svolgono anche un’importante azione antitumorale.

Tra queste sostanze la più abbondante è l’epigallocatechina gallato ed è particolarmente utile, perché inibisce la crescita e la proliferazione delle cellule tumorali, riduce i livelli del colesterolo LDL e dei trigliceridi ed esercita un’azione protettiva dalle malattie cardiovascolari.

Aiuta a controllare il peso!

Un'altra interessante proprietà del tè verde è quella dimagrante.

In questo caso, le sostanze chimiche utili per la perdita del peso sono le metilxantine (caffeina, teobromina, teofillina), perché favorendo la mobilitazione dei grassi localizzati nel tessuto adiposo e la loro ossidazione a scopo energetico, aiutano a perdere peso.

Le stesse sostanze possono anche far aumentare il metabolismo e hanno un blando effetto diuretico, utile per contrastare la ritenzione idrica e per eliminare le tossine dal nostro corpo.

Un aiuto per le donne in menopausa

In menopausa, il calo degli ormoni femminili determina un vero e proprio cambiamento di cui le donne risentono in misura sempre maggiore con l’avanzare dell’età.

Le saponine contenute nel tè verde aiutano a rafforzare il sistema immunitario con un forte effetto antibatterico in grado di contrastare i disturbi più frequenti dell’età avanzata, ma soprattutto le infezioni delle vie urinarie a cui sono più esposte le donne in menopausa.

Inoltre, la teanina aiuta a contrastare l’affaticamento psicofisico e la teina svolge un’azione stimolante, aumentando la concentrazione.

Queste sostanze, tendono ad essere gradualmente liberate nel corpo, svolgendo un’azione più duratura sul nostro fisico.

Inoltre, grazie ai numerosi minerali, tra cui manganese, zinco e potassio, il tè verde favorisce la mineralizzazione dei tessuti, molto importante per contrastare l’osteoporosi che tende a comparire soprattutto in menopausa, oltre ad essere ricco di vitamina C, E, carotenoidi (precursori della vitamina A) che aiutano a lenire i crampi da carenza di potassio, le contrazioni per la mancanza di magnesio, e a rinforzare unghie e capelli grazie alla presenza dello zinco.

Poche ma importanti controindicazioni

La teina contenuta nel tè verde può avere effetti eccitanti, per cui è controindicato per le persone particolarmente sensibili o ansiose ed è preferibile non berlo nelle ore serali, soprattutto se si soffre d’insonnia.

Inoltre, è sconsigliato alle persone sottoposte a cure farmacologiche a base di insulina o per problematiche di insufficienza renale, a causa della sua azione diuretica.

si possono trovare diverse varietà di tè verde in filtri oppure sfuso, provenienti dalle più rinomate regioni dell'India o dello Sri Lanka, ottenuti da coltivazioni biologiche e con il solo uso di concimi organici. Il tè verde, non essendo sottoposto a fermentazione, conserva la sua naturale ricchezza di antiossidanti e proprietà benefiche.

