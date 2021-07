"Ma come ti vesti?": Lav e Mau insieme per una moda rispettosa degli animali

Una moda rispettosa fino in fondo degli animali è possibile? Lav e Mau proveranno a convincere la cittadinanza sull'importanza di promuovere un'etica nuova nel settore con l'evento 'Ma come ti vesti?', in programma domenica 4 luglio nel cuore di Borgo Campidoglio e più precisamente in via Balme 11/c.

La collaborazione tra la sezione torinese della Lega Anti Vivisezione e il Museo d'Arte Urbana ha portato alla commistione tra attivismo e arte. L'appuntamento è fissato per le 17.30 con l'inaugurazione delle serrande artistiche realizzate da Pino Ruberto; a seguire sarà la volta dello 'swap party' con scambio di vestiti animal-free (realizzati senza l'impiego di prodotti di origine animale).

Alle 19 è infine in programma l'incontro 'La moda amica del pianeta, degli animali e degli esseri umani' a cura di Paola Benedetta Cerruti, stilista e attivista per i diritti degli animali, fondatrice dell’Atelier Beaumont (via Beaumont 8, borgo San Donato) di moda etica.