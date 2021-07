Lingue minoritarie, a Oulx e Salbertrand si impara il francese

L’associazione Chambra d’Oc - all’interno del progetto di Città metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - propone per i mesi di luglio e agosto, uno sportello linguistico gratuito con animazione territoriale e formazione in lingua francese sul territorio di Salbertrand e di Oulx attraverso rispettivamente l'Area protetta del Parco naturale del Gran Bosco Salbertrand e il Consorzio forestale Alta Valle di Susa di Oulx.

L’animazione si svolgerà al martedì a Oulx al Consorzio forestale e al mercoledì a Salbertrand presso il Parco naturale Gran Bosco.

A Oulx vengono proposte al mattino delle passeggiate dalle ore 9.00 alle ore 14.00, con la guida escursionistica Agnès Dijaux che accompagnerà in lingua francese (previo appuntamento) alla scoperta delle borgate più caratteristiche del territorio

Qui il calendario :

Martedì 6 luglio : Raconte-moi une histoire- Jardin d’la Tour

Martedì 13 luglio: CFAVS- Villaret, Una frazione all'ombra dei tigli

Martedì 20 luglio: Amazas- Soubras,Due borgate da manuale

Martedì 27 luglio: DallaFontana Bon Vin alla scuola di Chateau

Martedì 3 agostoCFAVS- Beaulard lungo il percorso natura

Martedì 10 agosto : L’Adret del Villard- Les Suppas

Martedì 17 agosto La Via Francigena ai tempi dei re…

Martedì 24 agosto: CFAVS- Gli affreschi di Pierremenaud

Martedì 31 agosto : Les Orettes a Savoulx

Nel caso non vi siano prenotazioni il giorno precedente, un’animazione sarà fatta al Jardin d’la tour con dei racconti per avvicinare i più piccoli alla comprensione della lingua francese.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 sempre presso il Consorzio, ci sarà la possibilità di dare informazioni al pubblico in lingua francese e di realizzare traduzioni per l’Ente.

Inoltre un corso di francese viene organizzato nel comune di Oulx per permettere all’amministrazione o ai cittadini di avvicinarsi e di migliorare le proprie competenze nella lingua storica, il francese. In quest’occasione sarà proposto un corso livello A2 con conversazione, 6 lezioni in sede e 2 lezioni online, da martedì 20 luglio dalle 17.00 alle 18.30; un secondo corso di conversazione in francese A1-A2 è in programmazione da mercoledì 7 luglio ore 20.30 per una durata di 2 ore per 6 settimane.

A Salbertrand presso il centro di documentazione e ecomuseo dell’Ente di gestione Parco Alpi Cozie, in Via Fransuà Fontan 1,si propone un’animazione con informazioni al pubblico sul territorio e traduzioni in lingua francese dalle ore 9.30 alle ore 17.30, il mercoledì 7 luglio, mercoledì 21 luglio, mercoledì 4 agosto, mercoledì 18 agosto e domenica 22 agosto con lo scopo di parlare, conoscere l’ambiente, promuovere gli eventi proposti dal Parco e realizzare traduzioni. La sportellista Agnès dijaux sarà comunque disponibile tutti i mercoledì su appuntamento.

Per ulteriori informazioni: consultare il programma sui siti www.chambradoc.it e www.parchialpicozie.it, ma anche sulle pagine di Facebook Chambra d’Oc, Tsambra Francoprovensal e Sportelli linguistici francoprovenzale, occitano e francese o su Parchi Alpi Cozie.

Le prenotazioni e informazioni si faranno presso la sportellista al seguente numero 328.4730692 e mail agnesdijaux@gmail.com, specificando la richiesta in oggetto.