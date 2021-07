Seeyousound al fianco di Coorpi nel progetto re-Floww

La prima parte, re-Flow Vr, dopo l'anteprima nazionale dal 29 giugno a Genova al FuoriFormato Festival, debutta il 7 luglio (fino al 31 agosto) in prima nazionale a Recontemporary di Torino. Un’esperienza partecipativa in realtà virtuale, VR appunto, per tre spettatori alla volta, che utilizza la tecnologia Oculus Quest 2, il sistema VR all-in-one più nuovo e avanzato attualmente in circolazione, che permette di tenere traccia dei movimenti della testa dello spettatore e riadatta le immagini conformemente ai movimenti registrati. La sensazione, quindi, è quella di guardare ad un mondo tridimensionale molto realistico. «I partecipanti non assistono ad una danza. Al contrario – precisa Chrysanti Badeka - navigando loro stessi in uno spazio virtuale dinamico, si muovono liberamente nello spazio fisico, partecipando inconsciamente ad una coreografia sociale. Le loro decisioni personali, come entrare o uscire dai portali, attivano un viaggio imprevedibile, che spazia da un paesaggio innevato ad un deserto arido».



re-Flow Portraits, secondo step, sarà in prima nazionale dal 21 al 23 luglio al Circolo del Design di Torino, è un'installazione video-acustica circolare, che trasporta il pubblico in un viaggio poetico e immersivo. Chrysanti Badeka parte dall’opera di danza transmediale in sette quadri agita dal vivo nell’ottobre 2019. La coreografa destruttura e ricompone in re-FLOW Portraits i quadri della performance attraverso la resa cinematografica in super slow-motion. Ognuno di essi è preso nel suo momento culminante e poi ricomposto nell’insieme attraverso sette monitor in dialogo visivo sonoro.

re-Flow è progetto di COORPI con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ORA! Produzioni di cultura contemporanea”, MiC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, Fondazione CRT; con il contributo di Regione Piemonte, TAP - Torino Arti Performative, Fondazione Piemonte dal Vivo e in collaborazione con Seeyousound International Music Film Festival (Torino), Circolo del Design (Torino), Recontemporary (Torino), MØZ (Atene), FCTP – Torino Piemonte Film Commission, Augenblick (Genova).