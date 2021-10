Pinerolo: 40enne senza biglietto aggredisce autista bus, arrestato

I carabinieri di Pinerolo hanno arrestato un nigeriano di 40 anni, senza fissa dimora, ma noto in zona, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera l'uomo, intorno alle 23, è salito su un autobus di linea in corso Torino, all'altezza di piazza Cavour, senza biglietto.

Ha colpito l'autista e poi lo ha minacciato con una bottiglia rotta

L'autista lo ha richiamato, esortandolo ad acquistare il titolo di viaggio, ma a quel punto il 40enne si è scagliato contro il conducente colpendolo con diversi pugni al volto e al torace e minacciandolo con una bottiglia rotta.

Per l'autista prognosi di sette giorni

I carabinieri giunti sul posto hanno bloccato l'uomo, che ha opposto resistenza. I medici dell'ospedale civile di Pinerolo hanno visitato l'autista, riscontrando "contusioni multiple alla faccia e al torace" e refertando una prognosi di sette giorni.