Il nuovo centro nevralgico dei creativi torinesi è al Cortile del Maglio

Lo spazio, oltre a poter ospitare mostre e ad essere aperto come co-working, sarà anche sede di incontro, scambio, condivisione e sperimentazione artistica. Il mercoledì e il giovedì, infine, accoglierà l'attività dell'ufficio Torino Creativa del Comune: “Si tratta – ha dichiarato l'assessore ai giovani Marco Alessandro Giusta – di uno dei progetti più belli e particolari della Città di Torino, in grado di valorizzare la creatività creando effetti importanti anche per il territorio in cui si trova”.