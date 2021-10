La A6 Torino-Savona chiusa per il travaso delle sostanze corrosive fuoriuscite da un camion cisterna

AGGIORNAMENTO DELLE 11.52: L'autostrada A6, Torino-Savona, risulta chiusa in direzione Torino - tra Marene e Carmagnola - per lo svolgimento in totale sicurezza delle operazioni di trasbordo delle sostanze pericolose.

Sul posto, insieme ai Vigili del fuoco, che garantiscono assistenza alle operazioni, un mezzo specializzato, che sta svuotando il camion cisterna che in mattinata aveva riscontrato delle anomalie, perdendo sulla carreggiata acido nitrico e Nichel diluito con acqua.

ORE 10.31: Allarme, lungo l'autostrada A6 Torino-Savona, per la perdita di sostanze liquide pericolose da un mezzo che stava viaggiando in direzione Torino.

E' successo poco fa, all'altezza del cavalcavia numero 38, nel territorio del Comune di Cherasco (al chilometro 33,600). La centrale operativa dei Vigili del fuoco ha disposto l'invio sul posto delle squadre di Saluzzo, Bra e Cuneo, quest'ultima partita con il Nucleo NBCR, che si occupa della gestione di interventi con la presenza di sostanza nucleari, batteriologiche, chimiche o radioattive.

Sull'autostrada, a preoccupare la perdita di rifiuti corrosivi da una cisterna. L'intervento è ancora in corso: i Vigili del fuoco sul posto hanno appurato che il mezzo trasportava acido nitrico e Nichel diluito con acqua.

La perdita è stata momentaneamente fermata. Ora si sta valutando come mettere in sicurezza il mezzo: quasi sicuramente le sostanze andranno travasate in un'altra cisterna.