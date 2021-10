Magliano: "In corso Racconigi ci troviamo ancora nel bel mezzo di un minisuk"

"Il minisuk è ancora lì, appena prima del mercato di corso Racconigi per chi arriva da corso Vittorio Emanuele II. Le occupazioni abusive continuano a essere un problema per gli stabili ATC al civico 25 di corso Racconigi", attacca Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati.

"A queste criticità si aggiungono spaccio e insicurezza. Problemi che si trascinano da anni e che, in questi anni di Amministrazione Appendino, lungi dall'essere stati risolti, sono in alcuni casi peggiorati. Lunedì chiederò conto alla Giunta in Consiglio Comunale, con un'interpellanza. L'ennesima sul tema, del quale mi occupo da anni (primo sopralluogo in zona, 4 anni fa: 18 luglio 2017). Se il problema dell'abusivismo, in concomitanza con la crisi pandemica, ha conosciuto una flessione (peraltro effimera: i venditori sono presto tornati al "loro" posto), si sono invece amplificate le criticità relative allo spaccio e agli alloggi occupati e utilizzati, parrebbe, come deposito della mercanzia venduta dagli abusivi".



"Sul tema, le mie domande alla Giunta: qual è il punto della situazione in merito ai controlli della Municipale contro l'abusivismo commerciale? Quali sono le misure adottate per far fronte al fenomeno delle occupazioni abusive di immobili ATC presso il compendio di corso Racconigi 25? Quali sono stati i risultati degli interventi, se ci sono stati, per contrastare i fenomeni di spaccio e microcriminalità?", ha concluso Magliano, in attesa di avere risposte.