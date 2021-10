Museo Egizio, visite guidate con curatore e l'ultimo appuntamento con le conferenze egittologiche online

Martedì 13 luglio e 27 luglio 2021, ore 16.30

Visita guidata con curatore

Ad Astra: la decifrazione della tavola stellare di Mereru

Cosa c’è di più bello che ascoltare le storie degli oggetti dalla viva voce di chi fa ricerca ogni giorno? Ogni reperto può celare mille storie e gli studiosi possono rivelarcele in modo appassionante e coinvolgente e farci sentire più vicini ai tesori che il Museo Egizio custodisce nelle sale e nei magazzini. Vi siete mai chiesti come, in un mondo ancora da comprendere, gli antichi misurassero il tempo? Enrico Ferraris, curatore presso il Museo Egizio di Torino, vi guiderà alla scoperta della decifrazione della tavola stellare di Mereru, protagonista della nostra nuova mostra “Nel laboratorio dello studioso”.

La visita guidata, con prenotazione obbligatoria, è prevista martedì 13 luglio e 27 luglio alle ore 16.30.

Costo: 7,00 € a persona (escluso il biglietto di ingresso)

I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 20 persone.

A ogni partecipante sarà consegnata una radio guida con auricolari monouso per rispettare le distanze di sicurezza.

Per acquistare la visita guidata: https://egizio.museitorino.it/

*************

Martedì 13 luglio 2021, ore 18

Conferenza egittologica online

I geroglifici dei Cesari: un caso di appropriazione culturale nell’antichità? – Luigi Prada

Martedì 13 luglio 2021 alle ore 18 il Museo Egizio il Museo Egizio, in collaborazione con ACME, presenta la conferenza online "I geroglifici dei Cesari: un caso di appropriazione culturale nell’antichità?", tenuta da Luigi Prada.

Sembra un paradosso, ma oggigiorno ci sono più obelischi eretti a Roma di quanti ce ne siano in qualunque altra città al mondo, persino in Egitto. A cominciare dall’imperatore Augusto, i Romani rimossero dal suolo egiziano decine di obelischi, per esibirli a Roma e in altre località dell’impero come monumenti al proprio potere. Ma i Romani usarono gli obelischi egizi non solo come mezzi di propaganda politica. In alcuni casi, imperatori e anche cittadini facoltosi commissionarono nuovi obelischi, facendoli ricoprire con iscrizioni geroglifiche composte su misura per celebrare il nuovo mondo dell’impero romano attraverso il filtro della cultura antico-egizia. Questi monumenti si ergono non come banali spoglie di guerra, ma come espressioni di un progetto di appropriazione culturale, che fece uso delle tradizioni linguistiche, religiose, e artistiche dell’Egitto antico per il tornaconto di Roma. La conferenza presenterà in dettaglio specifici esempi di obelischi romani, fra cui la celebre coppia di quelli eretti a Benevento in onore della dea Iside e dell’imperatore Domiziano.

Luigi Prada è egittologo specializzato nello studio della lingua, religione, e letteratura antico-egizia, con focus particolare sul Periodo Tardo e Greco-Romano. Formatosi all’estero, è stato membro dei dipartimenti di Egittologia alle Università di Oxford, Heidelberg, e Copenhagen, e di recente è stato promosso ad assistant professor in egittologia all’università di Uppsala. Vice-direttore della missione egittologica di Oxford ad Elkab, nell’Alto Egitto, partecipa anche a spedizioni nel Deserto Sudanese. Uno dei suoi progetti al momento include lo studio degli obelischi romano-egizi. Come parte di questa ricerca, ha preparato un nuovo studio degli obelischi di Benevento per il Getty Museum di Los Angeles.

La conferenza si terrà in italiano e sarà introdotta da Christian Greco, Direttore del Museo Egizio.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Museo.