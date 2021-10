Dopo la vittoria dei Måneskin, Torino si candida ufficialmente ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022. La sindaca Chiara Appendino ha inviato questa mattina una lettera alla RAI, in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell'emittente radiotelevisiva, annunciando di voler ospitare la kermesse canora internazionale.

Appendino: "La Città ha tutti i requisiti ed è dotata di una location adatta"

"La Città di Torino - si legge nella missiva - dispone di tutti requisiti richiesti ed è dotata di una location particolarmente adatta e funzionale ad accogliere l’iniziativa, situata sul territorio cittadino nelle immediate vicinanze del centro". Si tratta del Pala Alpitour, a cui si aggiunge l'aeroporto di Caselle e un patrimonio alberghiero di 38 mila posti letto e 18 mila camere. Appendino ricorda poi come il "Consiglio Comunale ha inoltre già espresso all’unanimità il proprio convinto sostegno alla candidatura della Città ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022".

Con la vittoria dei Måneskin Italia ospiterà edizione 2022

La band romana, trionfando a Rotterdam e piazzandosi davanti a Francia e Svizzera, ha candidato così l'Italia ad ospitare l'edizione 2022. Da un punto di vista turistico le ricadute sarebbero importantissime.

Evento non sportivo più seguito al mondo: ha tra i 100 e i 160 mln di spettatori

Il festival è l’evento non sportivo più seguito al mondo: ha tra i 100 e 600 milioni di spettatori. Guardando alle precedenti edizioni nel 2017 a Kiev si è registrato un +37% di visitatori, con 60 mila presenze di cui 20mila straniere. Dati positivi anche per Stoccolma nel 2018, dove ci sono state entrate economiche per 36.8 milioni di euro, dei quali 28 milioni dai turisti: la capitale della Svezia ha avuto 38 mila visitatori unici, di cui 28 mila stranieri.