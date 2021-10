Moncalieri, domenica e lunedì al giardino del Castello emozioni con lo spettacolo "Lo Spazio dell'Anima"

Domenica 11 luglio alle ore 18 e lunedì 12 luglio alle 11 ritorna la Compagnia EgriBiancoDanza nell’ambito della programmazione IPUNTIDANZA, con un appuntamento a ingresso gratuito (è consigliata la prenotazione) al Castello di Moncalieri, nel Giardino delle Rose, con lo spettacolo "LO SPAZIO DELL’ANIMA", con la coreografia di Raphael Bianco.

Questa performance è un percorso inteso non solo come percorso fisico ma esistenziale, un’ulteriore prospettiva e percezione degli spazi. Uno spettacolo multidisciplinare, permeato di contemporaneità nel segno dell’ibridazione dei linguaggi, costruito su diversi piani logistici e allegorici. Un viaggio dell’anima dove a connotarne la progressione verso la purezza è proprio la mutevolezza dello spazio che ne diventa rappresentazione speculare. Un’installazione coreografica modulabile e mutevole a seconda dello spazio in cui si svolge e dove emerge una forte componente di percezione del pubblico.

Lo spettacolo è ospitato dalla Città di Moncalieri al Giardino delle Rose, e rientra nel grande cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience: “Siamo ben lieti di ospitare al Giardino delle Rose questa performance della Compagnia EgriBiancoDanza, che come sempre propone contenuti di altissimo livello - dichiara soddisfatta l'assessore alla Cultura Laura Pompeo – Egri e la sua rassegna #ipuntidanza sono peraltro un ospite storico, assai gradito, del Castello e di altre location cittadine di pregio come le Fondere Limone e il Teatro Matteotti. E ora anche l’anfiteatro di Cascina Le Vallere, dove hanno aperto la stagione culturale Moncalieri Summer Experience il 26 giugno e dove torneranno, attesissimi, il 24 luglio con Racconta-Mi-Racconto”.

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Maitre de ballet: Vincenzo Galano

Sound concept: Diego Mingolla

Musiche: Franz Schubert

Danzatori: Compagnia EgriBianco Danza

Costumi: Salewa