Segregata in casa e picchiata dal compagno: la Polizia arresta un uomo alla Crocetta

Viveva segregata in casa, senza la possibilità di avere una vita sociale. E come se questo non bastasse, il compagno la picchiava. Si era trasformato in una prigione l'alloggio alla Crocetta dove hanno bussato nei giorni scorsi gli agenti di Polizia.

Dall'interno, nessuna risposta. Eppure gli uomini delle forze dell'ordine capiscono che c'è qualcuno. Poco dopo, dal balcone dell’abitazione si affaccia una donna che dice agli agenti di non aver bisogno della Polizia. Gli agenti, tuttavia, bussano nuovamente alla porta e finalmente si mostra la signora, intimorita e con il volto provato. "Non ho bisogno di voi", dice. Ancora una volta. Ma alle sue spalle appare un uomo dall’interno che cerca di chiudere la porta. Gli agenti si oppongono ed entrano in casa. In quel momento la donna racconta ai poliziotti di essere stata picchiata dal compagno, fatto non nuovo nella loro relazione, nel corso della quale il compagno aveva sempre cercato di isolare la donna dal suo contesto sociale vietandole anche di frequentare le amiche. La donna racconterà anche che era stato proprio il compagno che trattenendola le aveva impedito di andare ad aprire la porta di casa quando i poliziotti avevano bussato la prima volta.