‘Sën Gian’ riparte dai minerali e da piazza XVII Febbraio

Stasera, sabato 10 luglio, l’associazione ‘Sën Gian’ parte con il suo programma estivo, dalla piazza XVII Febbraio di San Giovanni.

“Gli appuntamenti proposti nel programma estivo si terranno tutti lì e la scelta non è casuale” spiega Manuela Campra, vicepresidente di ‘Sën Gian’.

“La piazza di Luserna San Giovanni ci rappresenta simbolicamente: è qui che siamo nati come associazione. Ma non è tutto”. Infatti, continua Campra: “Per la posizione in cui si trova, è stata storicamente assunta come centro dell’unione tra i Comuni di Luserna e San Giovanni Pellice, che quest’anno celebra i 150 anni. La consideriamo come luogo di incontro e di dialogo anche per la sua centralità tra la Chiesa Cattolica San Giovanni ed il Tempio Valdese, che si trovano una di fronte all’altro”.

La pandemia ha influito negativamente sulla partecipazione alla vita all’aperto dei cittadini di Luserna: “Da novembre dello scorso anno, cioè da quando la storica trattoria ‘Il Fujot’ ha chiuso, ed eccetto il sabato, quando si anima per il mercato dei produttori locali, la piazza è desolata. L’obiettivo è allora quello di ridare vita alla piazza, ma più in generale all’intero borgo, proprio attraverso la promozione culturale di eventi”.

Il primo appuntamento, previsto per stasera, dalle 21, sarà una conferenza – che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso anno – tenuta dal professor Daniele Mazza del Politecnico di Torino e dal dottor Ferdinando Faure dal titolo ‘Dai minerali ai pigmenti alle pitture: un cammino tra scienza e arte’. La accompagna Gigi Sapone con un repertorio di musica popolare. In caso di maltempo verrà ospitata nella sala Beckwith.

L’appuntamento seguente avrà luogo sabato 31 luglio con il concerto ‘Musiche contro tutte le guerre’, in cui l’OrchestrAperta, diretta dal Maestro Mario Manduca, eseguirà canzoni popolari a tema bellico provenienti da tutto il mondo. In caso di maltempo si terrà nel Tempio Valdese.

Per sabato 11 agosto è fissato il consueto appuntamento autunnale con AllegraMente, in cui si riuniscono con artisti, artigiani, hobbisti e associazioni a cui si affiancherà un’edizione ridotta di MineraLuserna.

Roberto Mantovani, giornalista e storico dell’alpinismo europeo ed extraeuropeo di origine torrese, sabato 21 agosto presenterà il suo libro ‘Forse lassù è meglio. Cronache da un mondo sospeso’, all’interno del quale ha riunito racconti realmente accaduti tra le nostre montagne.

In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dalla fusione dei comuni di Luserna e San Giovanni Pellice, domenica 12 settembre andrà in scena, nel piazzale del Tempio Valdese, lo storico spettacolo teatrale ‘Il coraggio (di guardarsi indietro)’ scritto da Tullio Parise, Presidente di ‘Sën Gian’. L’associazione MusicaInsieme si occuperà dell’accompagnamento musicale. Sono previsti due turni per lo spettacolo: uno alle 16 e l’altro alle 21.

Chiude il programma estivo la camminata fissata per domenica 3 ottobre, durante la quale si ripercorreranno i luoghi più significativi della fusione tra i comuni di Luserna e San Giovanni Pellice in compagnia del giornalista Daniele Arghittu.