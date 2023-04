Dal biglietto unico "Royal Pass" alle Camminate Reali: tutte le novità delle Residenze Sabaude per il 2023

Le Residenze Reali Sabaude si aprono al 2023 con una nuova stagione attraverso diversi progetti e collaborazioni.

Royal Pass, biglietto unico a 30 euro

Prima importante novità è il Royal Pass, un biglietto unico che al costo di 30 euro permette di entrare in tutte le 16 residenze e visitarne le mostre per quattro giorni consecutivi.

La proposta è già attiva e permetterà anche di partecipare a tariffe agevolate alle diverse esperienze tematiche, ma anche di organizzare visite esclusive e di utilizzare a prezzo ridotto i trasporti pubblici. Le informazioni sul Royal Pass saranno consultabili sul nuovo sito delle Residenze Reali (www.residenzerealisabaude.it), realizzato grazie ai fondi ministeriali e che funge da vetrina su tutte le iniziative in corso.

La novità delle Camminate Reali

E proprio sugli eventi si concentrano i nuovi progetti reali. Tra questi la novità del 2023 è quella della Camminate Reali: quattro suggestivi percorsi da fare a piedi tra natura e storia alla scoperta delle Residenze Sabaude.

Le passeggiate, da 20 km ciascuna, hanno come obiettivo quello di unire l’attività fisica e il benessere, alla cultura.

A seconda dell’itinerario scelto si passerà da Palazzo Reale, Palazzo Madama, fino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal meno conosciuto ma suggestivo complesso di Sant’Antonio di Ranverso alla Reggia di Venaria, ma si potranno anche fare percorsi come quello attorno anello dalla Palazzina di Stupinigi o quello attorno alla Reggia di Venaria e al Parco della Mandria, con passaggi in aree solitamente non visitabili.

"Un percorso ciclopedonale che unisca le regge"

“L’idea in prospettiva è di realizzare un percorso ciclopedonale che unisca tutte le regge fino alle Terre Alte. La Corona di Delizie c’è ma va messa a posto, va completata in modo che sia riconoscibile. Perché siamo bravi a fare le cose, ma poi a volte la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Ecco, occorre lavorare insieme” commenta il presidente dell’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali - Parco La Mandria Luigi Chiappero.

In programma nel 2023, la Maratone Reale, la nuova gara a tappe su un totale di oltre 42 km dai Musei Reali fino alla Reggia di Venaria.

Infine, tornano le Merende Reali per degustare le specialità locali all’intento dei caffè delle Residenze. E poi ancora convegni e conversazioni e le attività nei Giardini. In quest’ambito anche quest’anno è stato confermato il Corso formativo per Giardiniere d’arte per giardini e storici e presto sarà attivato il il Master per la Gestione e la valorizzazione dei giardini storici.

Per info: www.residenzerealisabaude.it