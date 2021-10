Tajani a Torino: "Damilano? Guardiamo anche all'elettorato deluso dei Cinque Stelle"

"Torino rappresenta una grande risorsa per il nostro Paese e merita molto di più di quello che ha avuto negli ultimi anni". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, che oggi pomeriggio a Torino ha partecipato a un convegno per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Paolo Damilano.



"Da imprenditore sa che cosa vuol dire puntare sull'impresa per creare lavoro. Di certo senza un'impresa che sia aiutata dallo Stato, con meno tasse e meno burocrazia, con una giustizia che garantisca la certezza del diritto e senza riforme non si può ripartire". Sulla sfida per aggiudicarsi il Comune, Tajani ha aggiunto: "Lavoriamo per vincere, Torino deve essere una grande città europea. Damilano è il miglior candidato possibile, che puó allargare i confini dell'elettorato generale di centrodestra. Noi come forza liberale, cristiana, moderata e riformista rappresentiamo un elemento di garanzia a livello europeo e internazionale, cosa di cui avrà bisogno questa amministrazione se vuole aprire i confini. Guardiamo anche all'elettorato del M5s, deluso da una classe dirigente che non ha lavorato bene".



Sul ruolo di Torino, il coordinatore ha spiegato che "senza una politica industriale il nostro Paese non può ripartire e Torino non può non essere una capitale industriale. La capitale economica è Milano e Roma è la capitale d'Italia. Torino deve tornare ad essere la grande protagonista in una stagione di ripartenza e crescita".



Immancabile il commento sulle strategie di Stellantis: "Purtroppo la decisione sulla gigafactory ha inferto alla città di Torino una ferita, ma grazie a Dio il traferimento è avvenuto in Molise, la mia preoccupazione era che la produzione di batterie potesse finire all'estero Torino merita di avere una filiera dell'auto che riparta e venga potenziata".