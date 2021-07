Gigafactory: lunedí Cirio chiamerà Draghi: "Vogliamo capire la politica industriale del Paese"

"Questa mattina ho sentito Palazzo Chigi per avere, lunedí, la possibilità di un incontro telefonico con il premier Draghi, vogliamo inserirci nelle politiche industriali di questo Paese e vogliamo capirle". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio dopo la decisione di Stellantis di puntare su Termoli come sede produttiva della gigafactory.



"Il rilancio di Torino - ha aggiunto Cirio - passerà attraverso l'auto. Abbiamo vissuto ore e giorni difficili, ci siamo anche arrabbiati perché é importante farlo quando subisci un torto. Questo é anche il nostro Governo e ci aspettiamo di essere coinvolti e interpellati nelle decisioni strategiche. Non facciamo le battaglie di campanile, siamo italiani e siamo felici che gli investimenti si facciano in Italia, ma con la forza che ha il Piemonte vogliamo essere protagonisti delle politiche industriali dell'auto e dell'elettrico nel nostro Paese".