Da domani al Cimitero Parco al via servizio di accompagnamento nei piani inferiori per le persone con difficoltà motorie

Al Cimitero Parco al via servizio di accompagnamento nei piani inferiori per le persone con difficoltà motorie

Da domani, lunedì 12 luglio, al Cimitero Parco di Torino prenderà il via un servizio di accompagnamento nei piani inferiori per le persone con difficoltà motorie. Un modo per venire incontro alle esigenze dei più anziani e di coloro che hanno problemi nell'affrontare gli spostamenti, per evitare che debbano rinunciare o incontrino difficoltà nell'andare a salutare i loro cari.

Per ridurre i disagi dovuti ai lavori di riqualificazione del complesso 21, in attesa che venga realizzato il nuovo ascensore, AFC Torino Spa (la Società pubblica che gestisce i cimiteri), garantisce alle persone con difficoltà motorie di potersi recare presso le sepolture dei propri cari nei piani inferiori e di poterli accompagnare nell’ultimo viaggio.

Il servizio di accompagnamento, gestito da personale qualificato, sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle 15.30, con un presidio fisso presso il montascale. Il servizio di cortesia sarà operativo sino all'installazione del nuovo ascensore, per il quale sono previsti 5/6 mesi.