Un nuovo T-red all'incrocio tra corso Siracusa e corso Tirreno: il via dal 14 luglio

A partire dalla mezzanotte del 14 luglio, all’incrocio stradale tra Corso Siracusa e Corso Tirreno, sarà attivato un nuovo impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche.

Il nuovo impianto va ad aggiungersi agli altri 7 impianti già attivati e nello specifico ai primi 3 attivati dal 02 dicembre 2019 (Regina Margherita/Potenza/Lecce; Vercelli/Vigevano/Novara; Peschiera /Trapani) e ai successivi 4 attivati dal 09 marzo 2020 (Giambone/Corsica; Agnelli/Tazzoli; Lecce/Appio Claudio; Pianezza/Nole/Potenza).

Così come gli impianti precedentemente installati, il nuovo impianto scatta una sequenza di 20 fotogrammi per ogni transito che vengono sempre analizzati dall'operatore di polizia municipale, il quale verbalizza solo dopo aver analizzato le immagini per verificare che non ci siano, ad esempio, cause di giustificazione, come il passaggio da parte di mezzi di polizia o di soccorso con sistemi di allarme inseriti o il passaggio/ingombro dell'incrocio da parte di veicoli privati che compiono la manovra vietata per far passare i mezzi di soccorso o di polizia, essendo quindi giustificati.

Anche il nuovo impianto rileva tre tipi di comportamento vietati dal Codice della Strada:

attraversamento dell'incrocio con luce rossa, che comporta una sanzione di 167 euro (ridotta del 30% e quindi a 116 euro) in caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica, con decurtazione di 6 punti dalla patente;

arresto del veicolo oltre la linea bianca, sanzionato solo quando si è superata la linea con l'intero veicolo o si è andati a invadere l’attraversamento pedonale, che comporta una sanzione di 42 euro (ridotta del 30% e quindi a 29,40 euro) in caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica, con decurtazione di 2 punti patente;

posizionamento del veicolo sulla corsia di svolta proseguendo poi la marcia diritto con la lanterna della svolta sul rosso, che comporta una sanzione di 42 euro (ridotta del 30% e quindi a 29,40 euro) in caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica con decurtazione di 2 punti.

Nel 2019 le violazioni accertate sono state 6.901, di cui 1.383 per attraversamento con il rosso e 4.667 per gli altri due comportamenti vietati.

Nel 2020 le violazioni accertate sono salite a 125.292, di cui 15.374 per attraversamento con il rosso e 109.918 per gli altri due comportamenti vietati, mentre nel 2021 (fino al 30 giugno) le violazioni accertate sono state 31.093, di cui 3.447 per attraversamento con il rosso e 27.646 per gli altri due comportamenti vietati.