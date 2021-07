Città metropolitana assume agenti di Polizia Locale in mobilità

La Città metropolitana di Torino ha pubblicato due avvisi di mobilità esterna per l’acquisizione da altri Enti di 1 unità di personale di categoria D con il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza e di 4 unità di personale di categoria C con il profilo professionale di agente di Polizia Locale.

Il corpo di polizia locale metropolitana era stato istituito a fine 2019 approvando in Consiglio metropolitano il Regolamento del Corpo di Polizia locale per dipendenti e volontari per svolgere attività di educazione, prevenzione, contrasto e repressione dei comportamenti previsti e puniti da leggi, in materia di ambiente e tutela fauna.