Curiosità e aneddoti sulla tranvia Sassi-Superga nel nuovo Museo del Viaggio in Movimento [VIDEO]

Il documentario racconta la tranvia da più punti di vista: dalle spiegazioni tecniche su manutenzione e restauro delle vetture, l'ispezione della linea o il perché la Dentiera sia unica al mondo, alla storia dei tram torinesi, al ruolo delle donne e all'utilizzo dei tram durante le guerre, passando per spiegazioni sulla Basilica di Superga e sul Parco della Collina.

Un documentario sulla Dentiera , sul sistema tranviario torinese e sulla Basilica di Superga : è questo il nuovo Museo del Viaggio in Movimento (MuViMov) che, grazie a 22 video e 9 tracce audio, accompagna turisti e visitatori sulla tranvia Sassi - Superga con aneddoti, fatti storici e curiosità ripresi dal regista torinese Stefano Di Polito.

Il presidente ATTS Roberto Cambursano spiega il funzionamento della tranvia, il volontario Antonio Accattatis racconta di come un tempo si poteva arrivare da piazza Castello a Superga senza dover cambiare mezzo, il fotografo aereo Michele D'Ottavio dà qualche consiglio su come poter fotografare la città dalla collina e il guardiaparco Alberto Ottavietti parla di come è cambiata nel corso degli anni la vegetazione del Parco naturale della Collina di Superga.