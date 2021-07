Lavoro, ‘ubroker’ realtà dinamica in continua evoluzione

Oltre 85 milioni di euro di volume d’affari complessivo, più di 150mila clienti sparsi in tutta Italia, più di 1 milione di fatture emesse e una cerchia rodata di collaboratori e professionisti che superano di gran lunga le 1.000 unità, fra consulenti e rete commerciale.

Numeri da capogiro se si considera che ‘uBroker Srl’, azienda italiana prima al mondo ad aver azzerato le bollette di luce e gas (Canone Rai e accise incluse), è nata nel 2015 ingranando subito la sesta marcia per occupare stabilmente da allora in poi la corsia di sorpasso.

“Lavoro, impegno, coraggio e risultati: è questo il quadrifarmaco epicureo con cui abbiamo costruito un’impresa competitiva in grado di affrontare in maniera elastica le nuove sfide che il complesso mercato delle utilities a uso domestico e per PMI ci impone”, esordisce soddisfatto Cristiano Bilucaglia, Founder e Ceo della start-up piemontese che sfodera ormai numeri da multinazionale tutta made in Italy.

“A ciò si aggiunga l’aspetto più importante: l’attenzione alle nostre risorse umane, il tesoro più prezioso di cui disponiamo, e che alimentiamo e curiamo con amore crescente ogni giorno prevedendo e implementando tutta una serie di azioni atte a offrire il meglio delle opportunità possibili per il nostro team interno”, approfondisce il noto industriale e mecenate (sostiene direttamente importanti progetti solidali in tutto il globo), già eletto nel 2015 ‘Imprenditore dell’anno’ proprio per l’originalità e l’efficacia del progetto ‘uBroker Srl’ allora ancora neonato.

“Come uomo, professionista e imprenditore ritengo fondamentale il principio della redistribuzione della ricchezza. Motivo per cui grazie alla nostra mentalità lungimirante, i nostri dipendenti, passati da una ventina quando abbiamo debuttato agli oltre 50 attuali, possono contare su un modernissimo sistema di assistenza sanitaria di alto profilo, efficaci strumenti di welfare aziendale con cui pensare per tempo al proprio futuro anche in ambito previdenziale. Oltre a poter fruire direttamente di numerosi benefit tesi tutti a massimizzare il piacere del lavoro in squadra in azienda quali, ad esempio, la colazione fresca con tanto di brioches artigianali offerte per dar loro il buongiorno ogni lunedì mattina e un’area confort dotata di tutto punto per pranzi e relax durante le pause con tanto di divanetti e poltroncine e molto altro ancora”, racconta Cristiano Bilucaglia.

C’è poi “L’aspetto più importante: chi entra in ‘uBroker Srl’ sa di avere innanzi a sé concrete opportunità di crescita grazie a una profilazione costante delle attitudini di ciascuna professionalità interna, in un clima cordiale, disteso e funzionale al perfetto sviluppo di ogni comparto aziendale sia singolarmente che nel suo insieme. Crediamo nel valore di ogni individuo, e siamo fieri di avere un’équipe composta anche da risorse di altre nazionalità capaci di apportare all’interno del nostro mondo tutto il meglio e quanto di più stimolante fa intrinsecamente parte delle loro culture, fondendolo alla nostra con amena e gustosa spensieratezza”, afferma l’uomo illuminato che nel 2008 creò l’EuroCredito, la prima moneta complementare italiana con cui riuscì a mantenere in vita oltre 3.000 piccole e medie imprese colpite dalla grave crisi derivante dal default bancario americano.