Il 17 luglio ultimo appuntamento con Alpignano Live E-state al Castello

Ultimo appuntamento per Alpignano Live E-state al Castello, il 17 luglio va in scena "La felicità è uno schiaffo" di e con Giorgia Goldini.

Uno spettacolo sulla felicità, su quello che a volte ci rende felici, sulle piccole cose importanti che quando arrivano non sono mai come te le eri immaginate. Uno spettacolo che non dà risposte, ma che mette in scena dei tentativi, che fissa dei momenti, che propone delle visioni. Dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i dettagli: il colore del gelato caduto al bambino sul lungomare di Rimini, il vestito della sposa sporco di erba e fango, il profumo di quella precisa marca di detersivo, i capelli dell’uomo giusto.

“Per me felicità è quando da piccolo ti bastava il lungomare di Rimini la sera, in vacanza le due centrali di agosto. Un filo di aria improvvisa ad asciugarti il sudore sul collo, il gelato al puffo e fior di latte in una mano, l’altra mano nella mano di tuo papà e la mamma di fianco a te pronta con i tovagliolini. Quando ti bastava questo per credere, che andava e sarebbe andato tutto bene, che eri dove dovevi essere, che non era necessario fare qualcosa di diverso per essere all’altezza, adeguato, corretto, migliore, il migliore, più bello, il più bravo”.

Monologo comico poetico

Di Giorgia Goldini e Stefano Dell’Accio

Lo spettacolo è stato al Teatro Santuccio di Varese, Teatro Cambusa di Locarno, Teatro del Poi di Bra, Festival Mirabilia, Il paese dei Narratori di Cavandone, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, rassegna I’m a dog, Festival della Montagna, Festival Donne In°Canto, Concentrica.

Il 17 luglio alle ore 18 il parco del castello Provana si trasforma in atelier. L'associazione Gruppo Pittorico Gianluca Pinzi propone il laboratorio "Coloriamoci", dove i bambini potranno approcciarsi a diverse tecniche pittoriche(tempera, acquerello, gessetti) e cimentarsi nel ritratto, un modo per conoscersi, sperimentare e divertirsi con la pittura nella splendida cornice del giardino del Castello Provana. Tutti i materiali necessari saranno forniti dall'organizzazione.

Il Gruppo Pittorico Gian Luca Pinzi promuove Corsi, Mostre e Concorsi d’Arte, Conferenze e Dibattiti culturali finalizzati alla conoscenza e valorizzazione di ogni espressione artistica. Collabora con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alpignano per organizzare avvenimenti di interesse culturale, sociale e umanitario. Chiunque è benvenuto per lavorare insieme e scambiare esperienze artistiche e culturali.

Per i posti a sedere è consigliabile la prenotazione: eventi@comune.alpignano.to.it.

