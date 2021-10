Cade da un'impalcatura a Ozegna: 61enne imbianchino di Gassino in gravi condizioni

Un imbianchino di 61 anni, residente a Gassino, è in gravi condizioni al Cto di Torino, dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre stava lavorando in una villetta di Ozegna, nel Canavese.

L’uomo è caduto da un’altezza di circa sei metri e l’incidente è avvenuto sotto gli occhi dei colleghi che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Cto con l’eliambulanza.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Agliè e degli ispettori Spresal.

Fillea Cgil e Cgil Torino non vogliono sentir parlare di sfortuna, che "non ha nulla a che fare con gli incidenti sul lavoro, poiché i lavoratori, se correttamente imbragati, non cadono nel vuoto. Nell’offrire tutto il nostro sostegno sindacale e legale alla famiglia, auspichiamo che le autorità competenti accertino la dinamica dell'incidente e perseguano le eventuali responsabilità sull'accaduto".

"Vista la cadenza ormai quotidiana di infortuni gravi o mortali, riteniamo sia necessario affrontare la questione anche da un punto di vista culturale, a partire dalle scuole dell’obbligo. Facciamo appello all’assessorato della Città Metropolitana a convocare tutte le parti sociali riferenti l’edilizia per trovare sintesi unitaria al contrasto della piaga sociale degli infortuni, spesso mortali, del nostro settore", concludono i sindacati. "E chiediamo anche al Prefetto di dar corso agli impegni assunti con il sindacato in occasione della giornata di mobilitazione, con il presidio in piazza Castello del 27 maggio scorso".