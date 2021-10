In piazza Umbria una targa per Andrea Soldi, morto dopo un tso nel 2015

"Mio fratello ha subito una tortura, quel tso non sarebbe mai dovuto avvenire. Ho incontrato tanti psichiatri buoni che mi hanno confermato come quel giorno per convincere mio fratello ad assumere la terapia bastava parlarci". Lo ha detto, trattenendo a stento le lacrime, Maria Cristina Soldi, la sorella di Andrea Soldi, il 45enne morto dopo un tso eseguito in piazza Umbria il 5 agosto del 2015. Stamattina in quella stessa piazza, sulla panchina dove Andrea trascorreva in solitudine gran parte delle sue giornate, é stata apposta una targa che lo ricorda.

La sorella: "Su questa panchina mio fratello si sentiva sicuro"

"Su questa panchina mio fratello si sentiva sicuro e protetto - ha ricordato Maria Cristina - quando stava male veniva qui, era un ragazzo amante dello sport e della vita, almeno fino ai vent'anni quando la schizofrenia é entrata nella sua vita stravolgendo le dinamiche della nostra famiglia". "Andrea ha sempre accettato quello che gli era successo - ha aggiunto la sorella della vittima - non é mai stato pericoloso, non ha mai alzato le mani. Aveva detto che non voleva piú prendere i farmaci perché avevano effetti collaterali molto pesanti, ma li assumeva comunque".

"Alle 16.30 Andrea è morto in ospedale"

Poi la memoria torna indietro di sei anni, a quel torrido 5 agosto in cui Andrea perse la vita. "Erano le due e mezza del pomeriggio, Andrea era seduto su questa panchina e faceva molto caldo. Quel tso é stato un arresto, con tre agenti della polizia municipale che lo hanno bloccato, stringendolo talmente forte da fargli perdere coscienza. Poi é stato ammanettato a testa in giú e caricato in ambulanza cosí. Il suo medico non ha fatto nulla e alle 16.30 Andrea é morto in ospedale".

Schellino: "Andrea ha subito un errore"